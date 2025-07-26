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Понад 35 тисяч українських дітей росіяни вивезли з окупованих територій з 2014 року. Часто їх забирали силою, погрожуючи зброєю

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними журналістів, із 2014 року з окупованих територій були вивезені близько 35 000 українських дітей. При цьому все частіше з'являються докази того, що згодом цих дітей мобілізують до армії, а потім — на війну проти України. Зазначають, що саме так РФ компенсує великі втрати живої сили.

За словами експертів Єльського університету, ці факти свідчать про те, що дітей до війни готують ще до повноліття. Зокрема, направляють до військових шкіл, де навчають стріляти, керувати технікою й дотримуватись російської військової дисципліни. Частину дітей утримують у таборах перевиховання – таких у Росії нарахували понад сотню.

У виданні розповіли про Влада Руденка, якого викрали з Херсона. 18 місяців він провів у таборі, а потім перевели до морського училища. На щастя, його мама врятувала його і вивезла назад.

"Мене змушували співати гімн Росії і вчили стріляти. Але мені пощастило. Є ті, хто зараз воює проти України", - розповів хлопець.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву розповідали, що на окупованій території Запорізької області росіяни змушують дітей патрулювати вулиці з росгвардією. Таким чином вони нормалізують серед дітей зброю, а також використовують їх.