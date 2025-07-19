Дожди, грозы и град: где объявлено штормовое предупреждение

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Сегодня, 19 июля, в ряде регионов Украины ожидаются опасные метеорологические явления – грозы, дожди и шквалы

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передає RegioNews.

В Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях прогнозируются значительные дожди.

В восточных областях, а также в Запорожской, Днепропетровской и Сумской грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Гражданам советуют быть осторожными и избегать открытых мест во время грозы.

Напомним, из-за непогоды на Полтавщине обесточены 12 населенных пунктов.