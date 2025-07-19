Дощі, грози та град: де оголошено штормове попередження
Сьогодні, 19 липня, в низці регіонів України очікуються небезпечні метеорологічні явища – грози, дощі та шквали
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.
Так, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях прогнозуються значні дощі.
У східних областях, а також у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській — грози, місцями град і шквали 15–20 м/с.
Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Громадянам радять бути обережними та уникати відкритих місць під час грози.
Нагадаємо, через негоду на Полтавщині знеструмлено 12 населених пунктів.
Через негоду на Полтавщині знеструмлено 12 населених пунктівВсі новини »
19 липня 2025, 09:47Негода на Прикарпатті: три села залишилися без транспортного сполучення
18 липня 2025, 15:20Де буде спека до +35 градусів, а де - дощі з грозами: синоптик дала прогноз погоди на вихідні
18 липня 2025, 14:41
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Окупанти атакували Запорізьку область понад 500 разів: загинув чоловік
19 липня 2025, 10:39Через негоду на Полтавщині знеструмлено 12 населених пунктів
19 липня 2025, 09:47РФ завдала найпотужнішого удару по Павлограду: всі деталі
19 липня 2025, 09:28Росія атакувала Одесу: загинула жінка, спалахнула пожежа в багатоповерхівці
19 липня 2025, 09:04В Україні почались зйомки нового фільму про Мавку
19 липня 2025, 00:30В Україні знову зросла ціна на черешню: яка тепер вартість за кілограм
19 липня 2025, 00:00"Треба звикнути": кулінар Євген Клопотенко відповів на критику нового шкільного меню
18 липня 2025, 23:45Оренда квартир в Україні подорожчала: аналітики пояснили, як в різних містах ціни відрізнаються
18 липня 2025, 23:30В Україні зросли ціни на цибулю: скільки тепер коштує кілограм
18 липня 2025, 23:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі блоги »