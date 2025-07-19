Дощі, грози та град: де оголошено штормове попередження

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 19 липня, в низці регіонів України очікуються небезпечні метеорологічні явища – грози, дощі та шквали

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Так, у Волинській, Рівненській, Житомирській та Харківській областях прогнозуються значні дощі.

У східних областях, а також у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській — грози, місцями град і шквали 15–20 м/с.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Громадянам радять бути обережними та уникати відкритих місць під час грози.

Нагадаємо, через негоду на Полтавщині знеструмлено 12 населених пунктів.