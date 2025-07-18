На Юге пограничники уничтожили РЭБ и систему видеонаблюдения россиян "Муром-М"
Пограничники-аэроразведчики обнаружили и поразили вражеский РЭБ "Гроза ЮБ" и систему видеонаблюдения оккупантов "Муром-М" на Юге Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"На термометре плюс, однако у оккупантов минус. В результате боевой работы пограничников все цели были уничтожены", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Юге Украины пограничники уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
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