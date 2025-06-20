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Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
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20 июня 2025, 17:01

У народного депутата Марии Мезенцевой родился первенец

20 июня 2025, 17:01
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фото: Instagram/ze.maria
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Народная депутат Мария Мезенцева и ее муж, военный Юрий Федоренко, стали родителями — у них родился сын

Об этом сама Мария, которая не афишировала беременность, официально сообщила в Instagram, передает RegioNews.

"Недавно родился Теодор Юрьевич. Мы очень тебя ждали, наша светлая душа! Спасибо, что выбрал нас с папой своими родителями. Ты очень маленький, но очень смелый. Уже успел переночевать в бомбоубежищах, почувствовал тревогу под звуки обстрелов врага, как и каждый ребенок в нашей стране, — написала Мезенцева.

Как известно, в мае прошлого года Мария Мезенцева и Юрий Федоренко поженились в Киеве.

Мария Сергеевна Мезенцева - украинская политика, народная депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа", председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Замужем за Юрием Федоренко, депутатом Киевского горсовета и командиром подразделения "Ахиллес".

Напомним, украинская телеведущая Леся Никитюк, недавно объявившая о беременности, впервые стала мамой.

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