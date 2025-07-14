В Украине вырастет единовременная помощь при рождении ребенка: сколько теперь будут платить

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В Украине одобрен проект закона, который значительно улучшит социальную поддержку семей с детьми. В частности, единовременная выплата женщинам после рождения ребенка вырастет с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

Кроме того, среди новаций:

Увеличение ежемесячных выплат женщинам без профессионального стажа — теперь они будут составлять 7 тыс. грн. вместо менее 1 тыс. грн.

Внедрение ежемесячных выплат одному из родителей или опекуну по уходу за ребенком до года.

Запуск программы "єЯсла", что позволит родителям выбирать между возвращением на работу после года ребенка с выплатой 8 тыс. грн ежемесячно или воспитанием ребенка до трех лет с сохранением уплаты единого соцвзноса.

Также в Украине сохраняется услуга "Пакунок малюка" в двух вариантах: как натуральная помощь или денежная компенсация более чем в 7,5 тыс. гривен.

Напомним, в 2025 году стартует государственная программа поддержки под названием "Пакунок школяра". Семьи, чьи дети впервые пойдут в школу и будут заниматься в офлайн-режиме, смогут получить единовременную безналичную помощь в размере 5000 гривен.