В Украине вырастет единовременная помощь при рождении ребенка: сколько теперь будут платить
В Украине одобрен проект закона, который значительно улучшит социальную поддержку семей с детьми. В частности, единовременная выплата женщинам после рождения ребенка вырастет с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.
Кроме того, среди новаций:
- Увеличение ежемесячных выплат женщинам без профессионального стажа — теперь они будут составлять 7 тыс. грн. вместо менее 1 тыс. грн.
- Внедрение ежемесячных выплат одному из родителей или опекуну по уходу за ребенком до года.
- Запуск программы "єЯсла", что позволит родителям выбирать между возвращением на работу после года ребенка с выплатой 8 тыс. грн ежемесячно или воспитанием ребенка до трех лет с сохранением уплаты единого соцвзноса.
Также в Украине сохраняется услуга "Пакунок малюка" в двух вариантах: как натуральная помощь или денежная компенсация более чем в 7,5 тыс. гривен.
Напомним, в 2025 году стартует государственная программа поддержки под названием "Пакунок школяра". Семьи, чьи дети впервые пойдут в школу и будут заниматься в офлайн-режиме, смогут получить единовременную безналичную помощь в размере 5000 гривен.
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