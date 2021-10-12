Пограничники зафиксировали более тысячи попыток взяточничества на 1,5 миллиона гривен

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С начала текущего года зафиксировано 1 тысячу попыток подкупа пограничников. Чаще всего им предлагали взятку за пересечение госграницы без установки приложения "Вдома" или прохождения самоизоляции

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Чаще всего в этом году, а это около 500 случаев, взятки предлагали за беспрепятственное пересечение государственной границы без установки приложения "Вдома" или без прохождения самоизоляции", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано более 200 попыток предложения сотрудникам Госпогранслужбы взяток за пропуск через границу без отрицательного ПЦР-теста или страхового медицинского сертификата.

Другие случаи попыток подкупа пограничников на протяжении 9 месяцев 2021 года были связаны с предложением "пересмотреть" решение сотрудников Госпогранслужбы относительно отказа во въезде в Украину.

"В результате досудебных расследований, проведенных по сообщениям внутренней безопасности Госпогранслужбы, преимущественно по получению и даче взяток, судами привлечено к ответственности 40 человек. Обвинительные приговоры получили 21 пограничник и 19 гражданских лиц", - добавили в службе.

В ГНСУ отмечают, что показатель взяток по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 60%. В течение 9 месяцев прошлого года зафиксировано 380 попыток подкупить пограничников, сумма предложенных взяток тогда составила 800 тыс. гривен.

Напомним, в Государственном бюро расследований рассказали, сколько бюджет Киева может терять из-за коррупции. Так, киевский бюджет может терять около 10 миллиардов гривен ежегодно из-за коррупции среди руководителей и служащих Киевской городской государственной администрации.