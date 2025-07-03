Пограничники предупредили о новых ограничениях в пункте пропуска "Шегини – Медика" на Львовщине

фото: ГПСУ

Путешественникам, планирующим выезд из Украины через пункт пропуска «Шегини», следует учесть временные осложнения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ведомстве отмечают, что на польской стороне ведутся дорожные работы.

"Укладка нового асфальтового покрытия продлится до 20:00 сегодня. Пропуск легковых автомобилей на въезд в Польшу (выезд из Украины) осуществляется только через две полосы, что существенно снижает скорость оформления - до 5 автомобилей в час", - говорится в сообщении.

В то же время, на украинской стороне продолжается реконструкция пункта пропуска "Шегини". Ведутся работы по демонтажу старого дорожного полотна и прокладке инженерных сетей. Это также влияет на общую пропускную способность.

Пограничники рекомендуют выбрать альтернативные маршруты.

Ранее пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области.