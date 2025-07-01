09:56  01 июля
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
07:41  01 июля
Бил молотком по голове и резал ножом: жестокое убийство на Львовщине
07:10  01 июля
В Ровенской области утонули два человека
UA | RU
UA | RU
01 июля 2025, 10:55

Ночью украинская ПВО приземлила почти 50 российских дронов

01 июля 2025, 10:55
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 1 июля российские войска запустили по Украине 52 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 47 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 - сбиты огневыми средствами поражения, 33 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания БпЛА зафиксировали в трех локациях, падение сбитых дронов обнаружили на одной локации.

Напомним, житель Запорожья обнаружил в Днепре вражеский БпЛА типа "Shahed", который упал в реку и не сдетонировал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ обстрелы оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две фермы: уничтожена сельхозтехника и транспорт
01 июля 2025, 09:40
Атака "шахедов" на Запорожье: без света осталось более 1600 абонентов
01 июля 2025, 09:05
Удары по оккупированным Донецку и Луганску: детали ночной атаки
01 июля 2025, 07:22
Все новости »
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
Монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя
01 июля 2025, 11:35
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
01 июля 2025, 11:16
РФ атаковала Днепропетровщину ракетой: есть погибшие и раненые
01 июля 2025, 11:11
На Сумщине женщина пыталась продать собственного ребенка за $30 тысяч
01 июля 2025, 10:57
Россияне обстреляли жилые кварталы Херсона: поврежден детский сад
01 июля 2025, 10:33
Российские войска ударили по Запорожской области: есть раненые
01 июля 2025, 10:20
Верховная Рада готовит отставку 5 глав комитетов, – СМИ
01 июля 2025, 10:00
На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла
01 июля 2025, 09:56
На Днепропетровщине оккупанты обстреляли две фермы: уничтожена сельхозтехника и транспорт
01 июля 2025, 09:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »