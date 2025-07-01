Ночью украинская ПВО приземлила почти 50 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 июля российские войска запустили по Украине 52 ударных дрона типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО обезвредили 47 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 - сбиты огневыми средствами поражения, 33 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания БпЛА зафиксировали в трех локациях, падение сбитых дронов обнаружили на одной локации.