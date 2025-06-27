На Хмельнитчине ПВО уничтожила 24 вражеские цели: есть повреждения
Сегодня ночью и утром в Хмельницкой области во время воздушной тревоги ПВО успешно сбила две крылатые ракеты типа "Калибр" и 22 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed"
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеской атаки повреждено ограждение частного жилого дома и автомобиль.
Информация о других возможных последствиях уточняется.
Напомним, в ночь на 27 июня РФ запустила по Украине 363 дрона и 8 ракет. Основное направление удара – Староконстантинов, Хмельницкой области.
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