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Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журналисты поделились кадрами, сделанными после обмена пленными. Военные сразу после возвращения в Украину встретились с близкими и сослуживцами.

Особенно людей поразил разговор военного с дочерью. Он позвонил ей по возвращении из плена, и узнал, что скоро он станет дедушкой.

Напомним, что ранее соцсети тронул разговор вернувшегося из плена военного с его девушкой. Он сразу позвонил ей и признался, что в плену были у него разные мысли. Однако его любимая ждала его 37 месяцев.

Следует отметить, что 19 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. По словам Владимира Зеленского, большинство из них находились в плену РФ с 2022 года.