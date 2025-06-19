14:19  19 июня
В Украине идет похолодание: местами ожидается +15
19:20  19 июня
В ТЦК во Львовской области умер мужчина: что известно
10:22  19 июня
В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки
UA | RU
UA | RU
19 июня 2025, 00:00

Сеть тронула первый разговор военного, вернувшегося из плена, с его дочерью

19 июня 2025, 00:00
Читайте також українською мовою
Фото: скрін
Читайте також
українською мовою

19 июня в Украину вернулись защитники, страдающие болезнями или ранениями. Журналисты показали трогательные кадры

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журналисты поделились кадрами, сделанными после обмена пленными. Военные сразу после возвращения в Украину встретились с близкими и сослуживцами.

Особенно людей поразил разговор военного с дочерью. Он позвонил ей по возвращении из плена, и узнал, что скоро он станет дедушкой.

Напомним, что ранее соцсети тронул разговор вернувшегося из плена военного с его девушкой. Он сразу позвонил ей и признался, что в плену были у него разные мысли. Однако его любимая ждала его 37 месяцев.

Следует отметить, что 19 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. По словам Владимира Зеленского, большинство из них находились в плену РФ с 2022 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обмен пленных военный
Мама, я жив: украинские защитники, вернувшиеся из плена, сделали первые звонки своим родным
10 июня 2025, 20:35
"Мамуля, я приехал, я дома": первый звонок украинского защитника после плена
09 июня 2025, 17:25
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина
20 июня 2025, 01:30
Футболист "Челси" Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "В", — СМИ
20 июня 2025, 00:25
Сеть тронула первый разговор военного, вернувшегося из плена, с его дочерью
20 июня 2025, 00:00
Убил ножом: задержали парня из Запорожья, жестоко расправившегося со своей девушкой
19 июня 2025, 23:45
В Харьковской области женщина искала работу, а стала жертвой аферистов
19 июня 2025, 23:30
На Прикарпатье в результате ДТП пострадали дети
19 июня 2025, 22:55
Суд частично закрыл дело Порошенко по поводу санкций СНБО: что это значит
19 июня 2025, 22:40
Украинские дронщики показали, как сбивают российские беспилотники под Волчанском
19 июня 2025, 22:00
Двухпортийный раздражитель: администрация Трампа терпеть не может Андрея Ермака - Politico
19 июня 2025, 21:47
Россияне сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль в Херсоне: есть пострадавшие
19 июня 2025, 21:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »