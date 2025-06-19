Сеть тронула первый разговор военного, вернувшегося из плена, с его дочерью
19 июня в Украину вернулись защитники, страдающие болезнями или ранениями. Журналисты показали трогательные кадры
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
Журналисты поделились кадрами, сделанными после обмена пленными. Военные сразу после возвращения в Украину встретились с близкими и сослуживцами.
Особенно людей поразил разговор военного с дочерью. Он позвонил ей по возвращении из плена, и узнал, что скоро он станет дедушкой.
Напомним, что ранее соцсети тронул разговор вернувшегося из плена военного с его девушкой. Он сразу позвонил ей и признался, что в плену были у него разные мысли. Однако его любимая ждала его 37 месяцев.
Следует отметить, что 19 июня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и РФ. Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. По словам Владимира Зеленского, большинство из них находились в плену РФ с 2022 года.