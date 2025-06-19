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Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Журналісти поділились кадрами, які були зроблені після обміну полоненими. Військові одразу після повернення в Україну зустрілись з близькими та товаришами по службі.

Особливо людей вразила розмова військового з донькою. Він зателефонував їй після повернення з полону, і дізнався, що скоро він стане дідусем.

Нагадаємо, що раніше соцмережі зворушила розмова військового, який повернувся з полону, з його дівчиною. Він одразу зателефонував їй і зізнався, що в полоні були в нього різні думки. Проте його кохана чекала на нього 37 місяців.

Слід зазначити, 19 червня відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та РФ. Додому повернулись воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. За словами Володимира Зеленського, більшість з них була в полоні РФ з 2022 року.