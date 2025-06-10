Мама, я жив: украинские защитники, вернувшиеся из плена, сделали первые звонки своим родным
Журналисты показали кадры по обмену пленными. Вернувшиеся домой украинские военные впервые за длительное время могли услышать голоса родных
Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.
Журналисты опубликовали видео, сделанное при обмене пленными. В кадре можно увидеть военного, который звонил по телефону своей маме. Он сразу сказал слова: "Я вернулся, я жив".
На видео можно увидеть, как военные впервые звонят по телефону своим родным. Также защитники говорят, что радуются, что Украина о них не забыла и вернула домой.
Напомним, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Киев вернул военных, имеющих тяжелые ранения. По его словам, все эти защитники имеют ранения или даже хронические заболевания.
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