Фото: полиция

ДТП произошло 3 октября около 10:00 в селе Волощина Львовского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Служебный автомобиль полиции столкнулся с 11-летним велосипедистом. Полицейский сразу вышел из машины и оказал ребенку первую домедицинскую помощь, а его напарница вызвала "скорую". Мальчика госпитализировали.

Правоохранители передали информацию о происшествии в территориальное управление Госбюро расследований. Кроме того, в полиции назначеили внутреннее служебное расследование.

Напомним, 2 октября после полуночи на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель погиб, пассажир госпитализирован.