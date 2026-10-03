Фото: полиция

Полицейские задержали жительницу Раздельнянского района по подозрению в пытках приемного сына. По данным следствия, женщина наказывала ребенка за поведение

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и Офис генпрокурора.

Установлено, что женщина со своим мужем еще в 2024 году создала приемную семью. Впоследствии к ней устроили троих детей: двух девочек 22 и 13 лет и их брата.

По данным следствия, приемная мать знала о диагнозе 7-летнего мальчика и связанных с ним физиологических особенностях. Несмотря на это, она неоднократно наказывала ребенка за последствия его здоровья, на которые мальчик не мог повлиять.

В течение июля этого года 42-летняя женщина заставляла его становиться на гречку коленями и держать руки поднятыми вверх, а также неоднократно избивала его.

Всех детей изъяли и устроили в патронатную семью, их осмотрел врач – угрозы жизни и здоровью нет.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки), суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, из-за возможной халатности чиновников Службы по делам детей начато производство по ст. 367 УКУ.

Напомним, в Днепре будут судить родителей-воспитателей за пытки шестерых детей. Фигуранты сажали детей на цепь, избивали и держали на хлебе и воде.