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10 июня 2025, 18:55

Очередной обмен пленными: Украина вернула тяжелораненых воинов из плена РФ, во всех ранения и болезни

10 июня 2025, 18:55
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Фото: ОП
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По словам главы ГУР, у всех возвращенных воинов есть болезни. В частности, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

10 июня прошел очередной этап обмена пленных между Украиной и РФ, о котором договаривались во время переговоров в Стамбуле. Сегодня вернули тяжелораненых и раненых воинов. По словам Зеленского, они нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта", - говорит президент.

Также прокомментировал обмен глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, все уволенные имеют тяжелые ранения и болезни. В частности, это ампутации, осколковые травмы, проблемы со зрением, инфекции и хронические заболевания. В некоторых из военных диагностировали гепатит и туберкулез.

"Как бы ни было тяжело - работа по возвращению наших героев продолжается", - говорит Кирилл Буданов.

Напомним, ранее вернувшийся из плена украинский военный шокировал своими ранами. Русские выжгли на его теле надпись "Слава России". Это в очередной раз подтверждает то, что россияне пытают пленных.

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