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10 июня 2025, 07:35

ВМС Украины рассказали об угрозе ракетных ударов с моря

10 июня 2025, 07:35
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иллюстративное фото: росСМИ
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Во вторник, 10 июня, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 6 суден, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 3 судна.

Напомним, 9 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Под удар попали два самолета МиГ-31 и Су-30/34.

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