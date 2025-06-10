ВМС Украины рассказали об угрозе ракетных ударов с моря
Во вторник, 10 июня, по состоянию на 6:00 ни одного российского ракетоносителя в Черном и Азовском морях не зафиксировано
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
В то же время в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 6 суден, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 3 судна.
Напомним, 9 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ. Под удар попали два самолета МиГ-31 и Су-30/34.
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