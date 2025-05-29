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29 мая 2025, 05:02

Пограничники уничтожили российскую лодку и РЭБ на южном направлении

29 мая 2025, 05:02
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фото: ГПСУ
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Пилоты "боевых птиц" ГПСУ успешно обнаруживают и уничтожают технику оккупантов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В этот раз на южном направлении, благодаря точному удару FPV-дрона, пограничники ликвидировали малое вражеское плавсредство, а также тщательно замаскированную систему радиоэлектронной борьбы, которая после мощного удара разлетелась вдребезги", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.

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