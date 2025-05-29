фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В этот раз на южном направлении, благодаря точному удару FPV-дрона, пограничники ликвидировали малое вражеское плавсредство, а также тщательно замаскированную систему радиоэлектронной борьбы, которая после мощного удара разлетелась вдребезги", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.