Пограничники уничтожили российскую лодку и РЭБ на южном направлении
Пилоты "боевых птиц" ГПСУ успешно обнаруживают и уничтожают технику оккупантов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"В этот раз на южном направлении, благодаря точному удару FPV-дрона, пограничники ликвидировали малое вражеское плавсредство, а также тщательно замаскированную систему радиоэлектронной борьбы, которая после мощного удара разлетелась вдребезги", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР разбили российский грузовой поезд, перевозивший горючее на временно оккупированной территории Запорожской области.
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