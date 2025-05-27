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В парламенте сообщили, что один из народных депутатов ушел из жизни. Ему было 89 лет

Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает RegioNews.

Ушел из жизни народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич. Ему было 89 лет. Во время своей депутатской карьеры занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения.

Юрий Гнаткевич также являлся ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году его условно осудили за "антисоветскую агитацию".

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, самоотверженно работавший для развития Украины", - говорят в Верховной Раде.

Напомним, ранее из жизни ушел известный телеведущий Максим Нелипа. Он погиб на фронте 12 мая. В Киеве прошла церемония прощания, куда пришли родные, друзья, коллеги по телеиндустрии, военнослужащие и неравнодушные киевляне.