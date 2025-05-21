На фоне подготовки обмена пленными активизировались мошенники, которые звонят семьям, – Коордштаб

фото: Коордштаб

На фоне работы по подготовке к предстоящему обмену военнопленных активизировались мошенники, которые звонят по телефону семьям и могут вводить их в заблуждение

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что семьи и близкие освобожденных из плена получат персональные сообщения от Координационного штаба сразу после факта их освобождения и верификации личности.

Для получения достоверной информации следите за официальными сообщениями на ресурсах Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Подготовка к очередному обмену пленными продолжается. Сотрудники Координационного штаба и всех вовлеченных в его работу структур напряженно работают, чтобы освобождение из плена наших земляков произошло как можно скорее", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и РФ договорились об обмене пленными "1000 на 1000", в ГУР начали подготовку.