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22 травня 2025, 19:55

Обміну 1000 на 1000 бути: Україна вже передала Кремлю списки полонених

22 травня 2025, 19:55
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Фото: ОП
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Українська сторона передала Москві списки полонених для майбутньому масштабного обміну. У Кремлі інформацію підтвердили

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зробив заяву щодо обміну полоненими 1000 на 1000. За його словами, Україна вже передала росіянам списки.

Згодом речник диктатора Путіна Пєсков заявив, що РФ отримала списки військовополонених. Він також заявляв, що всі зацікавлені, щоб цей обмін пройшов у "швидкому режимі".

Нагадаємо, що російська та українська делегації мали зустріч на переговорах у Стамбулі. Саме тоді сторони домовились про масштабний обмін полоненими.

При цьому раніше попереджали, що на тлі підготовки до обміну шахраї активізувались, і стали телефонувати родинам полонених. Тому фахівці закликають отримувати інформацію виключно від Координаційного штабу. Близькі отримуватимуть персональні повідомлення після звільнення їхніх родичів з полону і верифікації особи.

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