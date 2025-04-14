Фото: СБУ

Китайцы, попавшие в украинский плен, выступили на пресс-конференции и ответили на вопросы журналистов. В частности, они признались, что видели у россиян других иностранцев – и не только из Китая

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Пленные предполагают, что они служили в составе 7-й мотострелковой бригады РФ. Один из них, Чжан – до участия в войне был спасателем. Другой, Ван – стал безработным во время пандемии Впоследствии он увидел объявление о наборе в русскую армию в соцсетях.

В пункте сбора Ван видел еще около 20 иностранцев. Это, вероятно, были люди из стран Средней Азии, Ганы, Ирака.

В обучающем лагере телефоны у них забирали в первый же день. За зарядные устройства и другие банальные вещи нужно платить, чтобы не получать угрозы.

Ван также рассказал, что они пытались сбежать. Однако у россиян был жесткий контроль. Например, он заметил, что слышал, как один из иностранцев пытался покончить с собой. Также Ван отметил, что не убивал украинских защитников. По его словам, он провел месяц на полигоне, три дня на передовой, затем попал в плен.

Оба пленных рассказали, что знали только то, что транслировала пропаганда в Китае. По их словам, там транслируют "успешное" продвижение РФ.

В плен они попали, когда ВСУ начали обстреливать позиции дронами. Командир погиб, а китайцы – сдались украинским военным.

Уже во время пребывания в блиндаже ВСУ попали под вероятную химическую атаку. Однако, по их словам, украинские военные помогли укрыться и объяснили, что нужно делать.

Напомним, что обоих китайских пленных украинские военные захватили в Донецкой области. По словам китайцев, это была их первая боевая задача. В СБУ сообщали, что их перевезли в Киев и предоставляют им все условия, предусмотренные международными нормами.