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В четверг в большинстве областей погода будет без осадков. Однако в некоторых регионах нужно быть готовыми к дождям

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине на четверг, 22 мая, прогнозируется погода без осадков ночью. Однако днем в западных регионах, а также Житомирской и Винницкой областях возможны кратковременные дожди, грозы, местами град. Также предупреждают о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов, днем от 20 до 25 градусов тепла.

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 12 градусов тепла, днем от 20 до 25 градусов. В столице ночью от 10 до 12 градусов, а днем от 22 до 24 градусов выше нуля.