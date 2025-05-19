Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны

В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие

В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие

фото: Reuters/Arda Kucukkaya

Тупик и Владимир Путин

Российско-украинская война, как прогнозировал еще на своей предыдущей должности нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, зашла в тупик а-ля Первая мировая. Остановка войны — полная или хотя бы на какой-то более-менее продолжительный срок — не просто актуальна, фактически это единственный реальный вариант спасения. Причем не только и не столько для Украины и ее экономики, сколько для Российской Федерации, где кризисные явления с каждым месяцем становятся все сильнее и ощутимее.

Но кремлевский диктатор Владимир Путин упорно не хочет идти на такой шаг, подменяя его дешевеньким спектаклем в виде многодневного квазиперемирия, которое, по большому счету, не приносит никакой пользы даже самой России. Так зачем же были нужны все эти меры со стороны Москвы, почему Путин проигнорировал идею длительного, 30-дневного перемирия и какой стороной во всей этой истории неожиданные стамбульские переговоры, не принесшие никакого реального результата?

Начнем с самого простого – двух перемирий, объявленных самим Путиным. Речь о якобы остановке боевых действий (на самом деле даже этого в полном объеме не произошло, мы видели скорее временный отказ от воздушных атак, на земле война все равно продолжалась, хоть и не в том объеме, как обычно) на время Пасхи и Дня Победы. Зачем президент РФ даже не предложил, а в одностороннем порядке объявил эти "перемирия"?

Перемирие, которое не о мире, а о войне

Логика этих решений не имеет к войне никакого отношения. Зато имеет идеологические извращения как самого Путина и его режима, так и общей российской матрицы. Пасха – это самый большой христианский праздник, Россия же позиционирует себя как великое православное государство (которое, если говорить строго, не есть – но это тема другой статьи), поэтому не сыграть на этой теме "православный властитель", в которого все больше превращается кремлевский диктатор, не мог. К тому же это была еще и попытка продемонстрировать свою высоко духовность нынешней американской власти, которая – как мы увидели в истории с крестом на лбу Марко Рубио – по тем или иным причинам пытается выставлять религиозную составляющую на первый план.

Перемирие ко Дню Победы – здесь кроме идеологической составляющей (9 мая – это главный, культовый и практически религиозный праздник постсоветской, а особенно путинской России) была и практическая сторона. Кремль хотел продемонстрировать отсутствие мировой изоляции, ему было важно, чтобы как можно больше глав государств приехало посмотреть на парад бывшей второй армии мира. И прежде всего – Си Цзиньпин. Именно для того, чтобы организовать максимально безопасно это мероприятие, Путин и пригласил китайского лидера (использовав его как живой щит), одновременно объявив перемирие.

Почему Путин проигнорировал идею Украины

В случае с 30-дневным перемирием, о котором заявили в Украине и которое поддержали на Западе, никакой идеологически-практической выгоды нет. Потому что перемирие как такое, как остановка боевых действий – Путину не нужно. Ему не нужен мир ни в Украине, ни в России. Не в мире вообще, если говорить глобально. Точнее, мир нужен России, ее обществу, ее экономике, которая продолжает разваливаться уже настолько очевидно, что об этом не могут не говорить даже местные комментаторы и ангажированные Кремлем западные журналисты или СМИ. Но Путину мир – не нужен.

Именно поэтому вопрос 30-дневного перемирия в Кремле даже не рассматривался. Российский режим, тоталитарным олицетворением которого является один-одинешенек Путин, не нуждается в этом шаге. В этом суть всех "миротворческих" движений русской Федерации в последнее время.

Когда Путину нужно было показать себя великим христианским президентом, он остановил войну. Ну, сделал ли вид, что остановил. Когда Путину нужно было провести показушный парад на 9 мая – он сделал то же самое. К нынешней войне, к ее течению, проблемам и последствиям эти решения не имеют никакого отношения. Это чисто политические шаги кремлевских властей, которые продолжают жить в своем вымышленном мире.

Но тогда возникает вопрос – зачем этой власти с ее иллюзиями вдруг понадобилось устраивать переговоры в Стамбуле? Переговоры, вполне прогнозируемо завершившиеся практически ничем – анонсированный Умеровым обмен можно было организовать (и неоднократно уже организовывали) без подобного пафоса.

Кремлевский примитивизм

А здесь ситуация несколько иная. Несмотря на пребывание в собственном мире, Путин иногда все же возвращается к реальности. Где его американский коллега недавно заявил – кажется, меня водят за нос. А европейские лидеры, которые, будем говорить честно, значительно адекватнее Дональда Трампа воспринимают реальность, тут же продолжили эту тему, отметив необходимость более жестких санкций против РФ. Поставив тем же Трампа в непростое положение.

Но не только Трампа. Путин понял, что в этот раз может получить болезненный удар – по тому же теневому танкерному флоту, который сейчас фактически является едва ли не главным наполнителем российского бюджета. Надо было найти какой-то выход, чтобы сделать невозможным или по крайней мере отложить на более или менее длительное время этот санкционный (и не только) удар. Выход был найден – устроить переговоры.

Выход, прямо скажем, достаточно простой и не так чтоб действенный. Здесь важно помнить две основные вещи. Во-первых, сам по себе кремлевский КГБшный режим – мягко говоря, не очень умный. Если отвлечься от того, что пишут о Путине проплаченные западные СМИ и полезные украинские идиоты-эксперты – то очевидно, что стратегически российский режим давным-давно проиграл эту войну, еще до ее начала. Проиграл именно потому, что КГБ умеет только убивать конкурентов и проводить разные "спецоперации". Реального государственного мышления в нем никогда не существовало. А все "победы" Путина, о которых продолжают рассказывать две вышеупомянутые категории - это лишь следствие тотального контроля спецслужб. Согласитесь, ничего сложного, виртуозного нет в том, чтобы, имея всю власть над силовыми структурами, отобрать медиагруппу у одного олигарха (Гусинского) или нефтяную компанию у другого (Ходорковского), посадив того за решетку.

Кстати, именно на столь примитивном уровне сам Путин и начал свое восхождение на российский политический Олимп. Его звезда тогда, во второй половине 90-х, сошла только потому, что он, будучи руководителем ФСБ, согласился на низкую и откровенно позорную "спецоперацию" с тогдашним генпрокурором РФ Юрием Скуратовым, мешавшим тогдашнему президенту России Борису Ельцину. Напомним, что Скуратову банально подложили проституток, записали его забаву на видео (в этом и заключалась работа Путина) и обнародовали запись на государственном телеканале РТР. Путин тогда на деле продемонстрировал готовность к самым грязным поступкам – чем, собственно, и занимается по сей день. А для таких поступков не нужно иметь стратегическое мышление – достаточно быть беспринципным человеком и иметь в руках соответствующие инструменты в виде скрытой камеры или Федеральной службы безопасности.

Фактор Трампа

Есть и второй нюанс, связанный с другим, будем откровенными, недалеким человеком. Этого человека зовут – Дональд Трамп. Тот самый Дональд Трамп, который, кстати, в январе 2021 года призвал свой электорат в другую "спецоперацию", нападение на Капитолий, где происходило формальное подведение результатов президентских выборов-2020. Но речь сейчас не о Капитолии, а о нынешней логике Трампа.

А она заключается в том, что ему достаточно показать "желание" остановить войну – и он уже бежит, аж перецепляется, заявлять о том, какой Путин молодец, как он хочет прекратить кровавую бойню (ту самую, которую кремлевский диктатор собственными руками и развязал и продолжает разгонять уже четвертый год) помощи.

В истории Соединенных Штатов XXI века – то есть, будем говорить, в путинские времена – уже был один такой президент, которого Кремлю удалось ввести в заблуждение, по крайней мере, временно. Это Джордж Буш-младший, который после теракта 11 сентября 2001 года и фальшивой поддержки из Кремля (в той истории также была использована религиозная тема, потому что Путин знал, что Буш – типичный республиканец, для которого это важно) заявил даже, что хотел бы иметь рядом с собой в окопе такого партнера, как Владимир Путин.

Конечно, это довольно быстро прошло – потому что Буш-младший, несмотря на все свои минусы, был человеком системы. И Республиканская партия тогда была мощной силой, а не подстилкой под хижины президента, как мы это видим сейчас. И в 2008 году, во время агрессии против Грузии, тогдашний президент США поступил соответствующим образом.

Трамп же – не просто человек недалекий, если не сказать примитивный. (Об этом свидетельствует главный итог его визита на Ближний Восток – подаренный Катаром, страной, являющейся главным партнером исламских террористов, самолет. Раньше до столь примитивного уровня опускался разве что другой недалекий правитель, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Правда, поэтому дарили). У него еще нет никаких или почти никаких ограничений со стороны адекватных остатков Республиканской партии.

Что логично оборачивается искаженным взглядом на реальность. Вот и приводит это искажение к обвинениям в адрес не Путина, а Зеленского. К тому же столь примитивны, как история с костюмом. (Пусть формально в той истории участвовал и не сам Трамп, а его вице-президент Вэнс. Впрочем, мы все понимаем, что Джей Ди Вэнс – не более чем молодая копия нынешнего главы Белого дома.)

А на человека с такой логикой и таким мировоззрением – даже эти нелепые переговоры, не принесшие никакого результата, вполне могут подействовать. Что мы и увидели после их завершения – когда Трамп заявил, что мол видит, как Путин устал от войны и хочет ее завершить. Для этого, как видим, достаточно было лишь имитировать переговорный процесс.

Вот для этого Путин и устроил все это стамбульское шоу. Это шоу для одного-единственного зрителя. И, похоже, этому зрителю – по крайней мере, на время – спектакль понравился. Впрочем, европейские партнеры, скорее всего, достаточно быстро вернут Дональда Трампа к болезненной реальности. А потому снова придется возвращать туда Владимира Путина. Словом, нынешний мир – в руках двух малоадекватных правителей, которым постоянно нужно напоминать о том, что реальность это не то, что у них у изголовья, а бесконечные жертвы на поле боя, жертвы во имя непонятно чего.