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01 апреля 2025, 10:00

Рестораны, "Бентли" и вилла: СМИ узнали подробности роскошной жизни в Испании бизнесмена Игоря Фельдштейна

01 апреля 2025, 10:00
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Слева – Леонид Фельдштейн, справа – Игорь Фельдштейн. Иллюстративное фото: dumka.media
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Известный харьковский бизнесмен Игорь Фельдштейн уже более полутора лет проживает в Испании, получив там вид на жительство

За границу предприниматель выехал через систему "Шлях" как волонтер, однако до сих пор в Украину так и не вернулся, сообщает местное издание "Думка".

По информации издания, в Испании Фельдштейн приобрел ряд солидных активов – речь идет по меньшей мере о вилле, яхте и премиальном автомобиле Bentley Continental, который обошелся ему почти в 195 тыс. евро. Издание публикует фото и видео, на которых "засветились" упомянутые автомобили и яхты.

Фото: телеграм-канал "Думка. Новини Харкова"

На снимках фигурирует также и сын бизнесмена Леонид Фельдштейн. Вместе оба мужчины разъезжают на "Бентли" по улицам одного из испанских городов, обедают и ужинают в элитных ресторанах, а также отдыхают на яхте с алкоголем и сигарами.

Фото: телеграм-канал "Думка. Новини Харкова"

Фельдштейн-младший, как утверждается, несмотря на свой военнообязанный возраст, довольно часто ездит к отцу в гости. В марте 2022 года, как раз в начале полномасштабной войны, он получил медицинскую справку об инвалидности, благодаря которой был признан непригодным к военной службе и исключен из военного учета, что позволяет без проблем выезжать за границу.

Фото: dumka.media

Издание отмечает, что соответствующий документ Леониду Фельдштейну подписал тогдашний начальник Ужгородского районного ТЦК и СП Игорь Тищук, которому в 2024 году СБУ выдвинула подозрение в получении ряда взяток – по $4 тыс. за отсрочку от мобилизации за одного военнообязанного.

Долго задерживаться в Испании Игорь Фельдштейн не намерен. После окончания войны, пишет "Думка", он должен вернуться в Украину, чтобы строить политическую карьеру. Отец и сын, как отмечается, уже даже подобрали для этого политическую силу – Фельдштейн-старший рассчитывает на следующих парламентских выборах баллотироваться в народные депутаты от партии "Батькивщина". Оба Фельдштейна сейчас активно пиарят свой малоизвестный благотворительный фонд "ЛЮБО МИР", от которого раздают продуктовые наборы именно с символикой этой партии.

Слева – Леонид Фельдштейн. Скриншот: dumka.media

Для Игоря Фельдштейна это не первый политический опыт. Ранее, в 2020 году, он безуспешно баллотировался в Харьковский городской совет от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" (партии покойного городского главы Харькова Геннадия Кернеса), набрав всего 254 голоса.

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