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02 июля 2021, 15:18 10

Дело по обвинению Гладковского в нанесении ущерба государству более чем на 17 млн грн направили в ВАКС

02 июля 2021, 15:18 10
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Фото из открытых источников
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Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны в нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Как уже сообщалось, во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно - "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

Чиновник обеспечил закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдан Моторс".

Установлено также, что заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках гособоронного заказа грузовых автомобилей.

Кроме того, выяснилось, что договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако цена за товары была увеличена, и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,4 млн грн.

На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в САП.

Отмечается, что с июня 2020 г. продолжалось ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования. Обвинительный акт составлен по материалам досудебного расследования детективов НАБУ.

Как сообщалось, год назад, 3 июня 2020-го сообщалось. что САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского. Его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.

Напомним, 27 августа 2019-го года НАБУ возбудило дело против бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ. На следующий день ему объявили подозрение в злоупотреблении властью и декларировании недостоверной информации.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

НАБУ ВАКС САП расследование Олег Гладковский обвинительный акт

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