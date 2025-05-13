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13 травня 2025, 13:43

Держава оплатить – студент відпрацює: нововведення для бюджетників

13 травня 2025, 13:43
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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МОН планує впровадити програму гарантованого робочого місця для фахівців, які навчалися за державний кошт, з обов'язковим працевлаштуванням та відпрацюванням

Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає RegioNews.

За його словами, ця новація торкнеться тільки тих випускників, які навчалися на державному бюджеті, а не за грантами або на контрактній основі.

Молоді фахівці повинні будуть взяти участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості із залученням роботодавців.

Зміни торкнуться учителів, медиків та представників деяких інших професій, які потрібні для держсектору.

"Йдеться про те, що державне замовлення має справді стати замовленням держави. Це означає: якщо держава оплачує сто відсотків вартості навчання якогось фахівця, то цей фахівець має певні обов'язки перед нею," — наголосив Винницький.

Він висловив сподівання, що відповідне рішення найближчим часом ухвалить Верховна Рада.

Нагадаємо, народні депутати пропонують оновити систему професійної освіти, щоб вона стала більш ефективною та відповідала сучасним вимогам.

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