В ВМС оценили угрозу новых ударов крылатыми ракетами РФ
В четверг, 8 мая, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
По состоянию на 06:00:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В то же время в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.
Напомним, Силы обороны сожгли технику россиян на Юге. Благодаря оперативной работе экипажа БпЛА 426 отдельного батальона беспилотных систем удалось обнаружить вражеский транспорт, на котором перемещались оккупанты.
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