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05 мая 2025, 16:33

Почти всю Украину накроет дождями: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на вторник, 6 мая

05 мая 2025, 16:33
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В Украине во вторник почти во всех регионах прогнозируется облачная погода. Ожидаются кратковременные дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В большинстве регионов во вторник, 6 мая, ожидаются кратковременные дожди. Осадков не прогнозируется только в восточных и юго-восточных областях. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный) со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов выше нуля, в западных и северных областях от 4 до 9 градусов. Днем от 11 до 16 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны от 20 до 25 градусов выше нуля.

В Киевской области облачно. Также прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов. В столице ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 15 градусов с отметкой плюс.

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