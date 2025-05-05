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В Украине во вторник почти во всех регионах прогнозируется облачная погода. Ожидаются кратковременные дожди

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В большинстве регионов во вторник, 6 мая, ожидаются кратковременные дожди. Осадков не прогнозируется только в восточных и юго-восточных областях. Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный) со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов выше нуля, в западных и северных областях от 4 до 9 градусов. Днем от 11 до 16 градусов тепла, а на востоке и юго-востоке страны от 20 до 25 градусов выше нуля.

В Киевской области облачно. Также прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от 4 до 9 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов. В столице ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 13 до 15 градусов с отметкой плюс.