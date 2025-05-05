Понад 2 тисячі українок скористалися програмою лікування безпліддя

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Від початку року 2 091 українка отримала медичну допомогу з лікування безпліддя в межах програми медичних гарантій

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що лише за перші місяці 2025 року завагітніли 426 жінок.

Станом на зараз послуги з безоплатного лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, зокрема методом запліднення in vitro, доступні у 38 медичних закладах України — державних, комунальних та приватних.

Програма передбачає:

один повний цикл лікування на рік у разі настання вагітності;

другий повний або неповний цикл – якщо вагітність не настала.

На реалізацію цієї програми цьогоріч передбачено понад 380 мільйонів гривень.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно мати електронне направлення від лікаря, встановлений діагноз "Жіноче безпліддя" чи "Чоловіче безпліддя" та звернутися до клініки, яка має контракт із Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, в Миколаєві народилася перша дитина, батьки якої скористалися послугами з лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій в рамках Програми медичних гарантій.