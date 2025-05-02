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02 мая 2025, 13:58

В Украине пропавшими без вести считаются более 70 тысяч человек

02 мая 2025, 13:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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По состоянию на начало мая в Украине в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, находится более 70 тысяч человек

Об этом в интервью Укринформу рассказал Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, передает RegioNews.

По его словам, речь идет не только о военнослужащих, но и гражданских лиц, граждан других государств и лиц без гражданства, которые находились на территории Украины на законных основаниях. Среди общего числа пропавших – 2740 детей.

"Единственный реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, формируется из той информации, которая сначала поступает к нам из полиции. Обязательным условием является то, что лицо должно быть объявлено в розыск - то есть обязательно должно быть подано соответствующее заявление в Национальную полицию", – пояснил Добросердов.

Он также отметил, что только две недели назад в реестре было около 63 тысяч пропавших без вести, поэтому ситуация имеет тенденцию к росту.

Уполномоченный подчеркнул, что есть нередкие случаи, когда с семьями пропавших связываются мошенники и пользуются тем, что семья готова на все, чтобы получить хоть какую-то информацию по пропавшему без вести.

Напомним, в русле реки Прут, недалеко от села Острица Магальской территориальной громады, было обнаружено тело 13-летней жительницы села Чагор, которая исчезла 11 апреля. Ребенка разыскивали почти три недели.

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