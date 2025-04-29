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29 апреля 2025, 18:55

Бракованные мины для ВСУ: на Днепропетровщине задержали руководство оборонного завода

29 апреля 2025, 18:55
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фото: СБУ
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Служба безопасности разоблачила преступную схему поставок на фронт непригодных к использованию минометных снарядов. На Днепропетровщине задержаны генеральный директор оборонного завода, его первый заместитель и представители Минобороны, которые организовали изготовление и поставку бракованных боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Фигурантам грозит тюрьма

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, кроме глав госпредприятия, спецназовцы задержали бывшего руководителя одного из военных представительств Минобороны и руководителя группы контроля соответствующего подразделения.

Следствие установило, что в начале 2024 года руководство завода заключило договор с Агентством оборонных закупок на изготовление 120-мм минометных снарядов для Сухопутных войск ВСУ. Однако для серийного производства использовались некачественные материалы и нарушались технологические процессы, что привело к изготовлению более 100 тысяч боеприпасов, непригодных к боевому применению.

Специальные экспертизы подтвердили, что эти снаряды имели критические дефекты: не срабатывали капсулу основного метательного заряда, отсутствует стабильная работа порохового заряда, а дополнительные метательные заряды не соответствовали стандартам боевого применения.

По данным следствия, чиновники военного представительства Минобороны, ответственные за контроль качества, сознательно "закрыли глаза" на бракованную партию и внесли ложные сведения в отчетную документацию.

Всем четырем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия).

"Злоумышленникам грозит 15 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что завод, с которым государство заключило контракты на поставку 500 тысяч 120-миллиметровых мин для ВСУ, задерживает поставки. При этом уже выдвигает предложения по контрактам на 2025 год.

Как известно, в ноябре прошлого года Министерство обороны отозвало отечественные снаряды для минометов калибра 120 мм. К тому же военные жаловались, что эти снаряды не взрываются и не долетают до цели.

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