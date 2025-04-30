Масштабная атака на Харьков: уже 47 пострадавших
Количество пострадавших от российских ударов в Харькове увеличилось до 47 человек
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews .
"До 47 выросло количество пострадавших от ночного террористического удара российских БПЛА по Харькову", – говорится в сообщении.
По информации Харьковской областной прокуратуры, среди пострадавших – 5-летняя девочка и 16-летний парень.
Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. В городе разрушены дома и гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось, что пострадали 45 человек, в том числе дети и беременная женщина.
Впоследствии правоохранители показали последствия обстрелов.
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