Масштабная атака на Харьков: уже 47 пострадавших

фото: ГСЧС Харьковщины

Количество пострадавших от российских ударов в Харькове увеличилось до 47 человек

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов , передает RegioNews .

"До 47 выросло количество пострадавших от ночного террористического удара российских БПЛА по Харькову", – говорится в сообщении.

По информации Харьковской областной прокуратуры, среди пострадавших – 5-летняя девочка и 16-летний парень.

Напомним, в ночь на 30 апреля российская армия нанесла массированные удары беспилотниками по Харькову. В городе разрушены дома и гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что пострадали 45 человек, в том числе дети и беременная женщина.

Впоследствии правоохранители показали последствия обстрелов.