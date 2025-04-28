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В Украине 29 апреля ожидается переменная облачность. При этом в большинстве областей предупреждают за пожарной опасностью

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Во вторник, 29 апреля, в Украине переменная облачность. В Черниговской и Сумской области ожидаются кратковременные дожди. При этом на остальной территории осадков не прогнозируют.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, заморозки на поверхности грунта от 0 до 5 градусов. В восточных областях ночью будут также заморозки в воздухе – до 3 градусов. Днем в Украине от 16 до 21 градуса выше нуля, в восточных и юго-восточных регионах от 12 до 17 градусов.

Также синоптики предупредили, что в Украине с 29 апреля по 1 мая в Украине (кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей) чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорят в Укргидрометцентре.

В Киевской области и Киеве переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, заморозки на поверхности грунта от 0 до 5 градусов. Днем от 16 до 20 градусов тепла.