В Черном море зафиксировали носитель крылатых ракет "Калибр"
В пятницу утром, 25 апреля, российская армия держит в акватории Черного моря корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море украинские военные фиксируют четыре вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Напомним, на аэродроме "Ростов-на-Дону Центральный" загорелся и сгорел многоцелевой российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". Стоимость уничтоженного вражеского самолета – около 50 миллионов долларов.
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