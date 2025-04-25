В Черном море зафиксировали носитель крылатых ракет "Калибр"

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В пятницу утром, 25 апреля, российская армия держит в акватории Черного моря корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

Также известно, что по состоянию на 06:00:

в Азовском море корабли РФ отсутствуют;

в Средиземном море украинские военные фиксируют четыре вражеских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.

Напомним, на аэродроме "Ростов-на-Дону Центральный" загорелся и сгорел многоцелевой российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". Стоимость уничтоженного вражеского самолета – около 50 миллионов долларов.