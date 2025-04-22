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22 квітня 2025, 18:54

Туман, грози та тепло: якою буде погода в різних областях України в середу, 23 квітня

22 квітня 2025, 18:54
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Синоптики поділилися прогнозом погоди на 23 квітня. Тепмпература повітря в більшості областей буде доволі висока

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

У середу, 23 квітня, в Україні буде підвищений атмосферний тиск. Також над нашою країною досі знаходиться тепла повітряна маса. Для більшості областей актуальний високий рівень пожежної небезпеки - варто бути пильними.

Синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. У більшості західних областей, вдень і в південно-східній частині країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - опадів не передбачається. Вночі та вранці в більшості південних та східних областей місцями туман.

Температура повітря вночі від 9 до 14 градусів тепла, а вдень - від 21 до 26 градусів тепла. У західних областях та на узбережжі морів вдень від 17 до 22 градусів вище нуля.

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла. Вдень - від 21 до 26 градусів вище нуля. У столиці вночі від 11 до 13 градусів тепла, а вдень - від 23 до 25 з позначкою плюс.

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