Помер народний депутат України Володимир Мороз

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У понеділок, 21 квітня, передчасно пішов із життя народний депутат України IX скликання Володимир Мороз

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату Парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Свого часу Володимир Мороз вийшов із забороненої в Україні фракції ОПЗЖ та вступив у новоутворену депутатську групу "Відновлення України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть скоротити кількість народних депутатів із 450 до 300.