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18 апреля 2025, 19:43

Оккупированные территории - Москве: США представили план мирного соглашения по Украине и РФ союзникам - Bloomberg

18 апреля 2025, 19:43
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Инсайдеры Bloomberg сообщили, что включает в себя мирное соглашение, предлагаемое американцами. Эксперты называют это не завершением войны, а ее замораживанием

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, передает RegioNews.

По информации источников, США уже представили европейским союзникам предложения по мирному соглашению между Украиной и РФ. Указывается. что речь идет об условиях прекращения боевых действий и смягчения санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

Источники сообщили журналистам, что предложение США является фактически "замораживанием войны", а территории, которые Москва оккупировала, останутся под контролем РФ. При этом вопрос о вступлении Украины в НАТО будет "снят с обсуждений".

"Чиновники подчеркнули, что переговоры будут противоречивыми, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности… важно", - пишут в Bloomberg.

Напомним, что, несмотря на переговоры о мире, Россия продолжает наносить удары по украинским городам. В частности, 13 апреля российские военные ударили баллистическими ракетами по центру Сум, в результате чего более 20 человек погибли. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ хочет именно такого террора и затягивает войну. Украинский лидер подчеркнул, что требуется жесткая реакция мира и давление на агрессора.

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