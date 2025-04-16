Бойцы ГУР показали, как уничтожают логистику оккупантов на Запорожье
Воины спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают уничтожать фронтовую логистику российских оккупантов в Запорожской области
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Разведчики показали успешные удары по российским грузовикам и легковому транспорту, а также разгром укрытий, где засели штурмовые группы РФ.
"Бойцы ГУР на фронте уничтожают вражеский транспорт и бьют по тайникам оккупантов", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы ГУР ликвидировали 45 оккупантов на Покровском направлении.
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