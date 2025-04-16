В Сумской области зенитчики сбили 6 российских "шахедов"
Ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба эффективно отработали по вражеским БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 16 апреля, в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 6 вражеских БпЛА типа "Шахед", — говорится в сообщении.
С начала 2025 года подразделения ПВО уничтожили в регионе 881 российский ударный беспилотник.
Напомним, в Курщине ВСУ поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".
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