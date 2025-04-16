Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 16 апреля
За прошедшие сутки, 15 апреля, Силы обороны Украины уничтожили 1 050 российских захватчиков, девять танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артсистем, 146 БпЛА оперативно-тактического уровня и 133 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 936 тысяч солдат.
Напомним, в Херсонской области Силы обороны уничтожили две станции российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2".
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