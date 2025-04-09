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Президент Украины просил у США по крайней мере десять систем ПВО. Это будет рассматриваться как гарантия безопасности

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина готова купить у США "пакет помощи" в том или ином виде. Это может быть гарантией безопасности. Он подчеркнул, что наше государство не просило о следующем пакете бесплатно.

Речь идет о ПВО и других инструментах, которые нужны Украине. По словам Владимира Зеленского, он просил у США хотя бы десять систем ПВО.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее Дания объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 995 миллионов долларов. Это помощь, которая будет выделяться в течение 2025-2027 годов. В частности, это средства на противовоздушную оборону.