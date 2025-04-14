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14 апреля 2025, 07:00

В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов ракетами "Калибр"

14 апреля 2025, 07:00
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иллюстративное фото: росСМИ
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Сегодня утром, 14 апреля, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 06:00 известно, что:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;

  • в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют;

  • в Средиземном море находятся три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – шесть судов, из них четыре судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

  • к Азовскому морю – одно судно, продолжившее движение из пролива Босфор.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.

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