В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов ракетами "Калибр"
Сегодня утром, 14 апреля, в Черном и Азовском морях не зафиксированы российские корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
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в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
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в Азовском море вражеские корабли также отсутствуют;
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в Средиземном море находятся три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
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к Черному морю – шесть судов, из них четыре судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
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к Азовскому морю – одно судно, продолжившее движение из пролива Босфор.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.