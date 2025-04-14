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В понедельник, 14 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь на западе страны утром и днем возможен небольшой дождь

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла. На поверхности грунта заморозки 0-5°, кроме большинства западных областей. Днем воздух прогреется до 13-18°, в Карпатах и на побережье морей – до 8-13°.

В Киеве и области без осадков, облачность переменная. Ветер южный, 7-12 м/с. По области ночью 1-6° тепла, на почве местами заморозки. Днем 13-18° тепла. В столице ночью 2-4°, днем 15-17°.

Напомним, на прошлой неделе в Украине весна удивила многих снегом и заморозками. В соцсетях жители страны шутили о таких сюрпризах природы.