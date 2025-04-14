14:19  13 апреля
Смертельное ДТП на Киевщине: легковушка разбилась вдребезги
11:44  13 апреля
Россия хочет именно такого террора и затягивает войну: Зеленский отреагировал на удар россиян по Сумам
14:46  13 апреля
Россияне ударили по Купянску: погибли две женщины
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2025, 00:12

Днем +18, ночью заморозки: какой будет погода в Украине 14 апреля

14 апреля 2025, 00:12
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 14 апреля, в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь на западе страны утром и днем возможен небольшой дождь

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла. На поверхности грунта заморозки 0-5°, кроме большинства западных областей. Днем воздух прогреется до 13-18°, в Карпатах и на побережье морей – до 8-13°.

В Киеве и области без осадков, облачность переменная. Ветер южный, 7-12 м/с. По области ночью 1-6° тепла, на почве местами заморозки. Днем 13-18° тепла. В столице ночью 2-4°, днем 15-17°.

Напомним, на прошлой неделе в Украине весна удивила многих снегом и заморозками. В соцсетях жители страны шутили о таких сюрпризах природы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погода Украина прогноз Синоптики заморозки
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Во Львове 34-летнего мужчину осудили за уклонение от мобилизации
14 апреля 2025, 01:31
В Кировоградской области ребенок отравился угарным газом
14 апреля 2025, 01:12
Два гегемона – одна слабость. Как США и Китай соревнуются за новый мировой порядок
14 апреля 2025, 00:36
Россияне ударили дронами по больнице на Черниговщине: последствия
13 апреля 2025, 19:11
Ракетная атака по Сумам: уже 34 погибших, раненых – 117
13 апреля 2025, 18:40
На Полтавщине 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб: парня госпитализировали
13 апреля 2025, 18:17
Удар по Киеву ночью 12 апреля: разбор аварийных конструкций завершен
13 апреля 2025, 17:38
"Переходит любой предел": у Трампа отреагировали на удар РФ по Сумам
13 апреля 2025, 17:01
Число пострадавших в Сумах выросло до 99 человек
13 апреля 2025, 16:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все публикации »
Православная церковь Украины
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »