Россияне ударили дронами по Славянску: последствия
В среду, 9 апреля, вечером российские беспилотники атаковали Славянск Донецкой области
Об этом сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Славянск подвергся очередной атаке БпЛА около 20:00. В гаражном обществе "Буран" на улице Виноградной повреждены ремонтный бокс и автомобиль.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 85 вражеских дронов, еще 49 – локационно потеряны.
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