Фото: YouTube

Юморист Игорь Ласточкин опубликовал фото с оружием и военным билетом. Таким образом артист сообщил, что присоединился к войску

Об этом сообщил сам юморист на своей странице Instagram, передает RegioNews .

Игорь Ласточкин опубликовал фото, где можно увидеть автомат и военный билет. Он отметил, что "сложные времена рождают сильных людей".

Артист также добавил надпись "одна из 4%". Этим он, скорее всего, намекал на заявления президента США Дональда Трампа о якобы низком рейтинге Владимира Зеленского в Украине.

Справка . Игорь Ласточкин известен украинским зрителям по многим юмористическим шоу. В частности, он был ведущим "Рассмеши комика", тренером "Лиги смеха". Также Ласточкин снимался в шоу "Страна У", где он играл "Игоря из Днепра".