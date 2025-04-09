Фото: СБУ

СБУ уже опросили двух китайцев, которые ВСУ взяли в плен в Донецкой области. В плен они попали на первой же боевой задаче

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Сейчас граждане Китая, взятые в плен украинскими военными, дают показания о том, каким образом оказались на войне в Украине и какие задачи выполняли в составе вооруженных сил РФ на территории нашего государства.

Известно, что один из них был захвачен бойцами 2 мб 157 ОМБр возле населенного пункта Тарасовка, другой – военнослужащими 1 мб 81 ОАЭБр близ Белогоровки.

Оба китайца не имеют ранений, но получают медицинскую помощь: Украина выполняет Женевскую конвенцию. Их также перевели в Киев, и они содержатся в положенных условиях.

Общаются с иностранцами с помощью переводчиков. Они оба сказали, что попали в плен на первой же боевой задаче.

Первый пленник – безработный 1991 года рождения. Он был завербован представителем РФ в Китае. В феврале 2025 г. он приехал в Москву и подписал контракт.

Второй пленный – 1998 года рождения. Он приехал в РФ в декабре прошлого года как турист. По его словам, он увидел в интернете объявление о наборе на службу и выплате 2 миллионов рублей и отозвался.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что даже нескрываемое вовлечение Россией граждан Китая в боевые действия на территории Украины в захватнической войне является сознательным шагом на расширение войны. По его словам, это указывает на то, что РФ хочет затягивания войны.