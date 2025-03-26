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СБУ продолжает объявлять о подозрении пропагандистам, оправдывающим российскую агрессию. На этот раз речь идет об одном из самых популярных "ораторов Путина"

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Он годы популяризирует войну РФ против Украины, а также оправдывает военные преступления рашистов и призывает к геноциду украинцев. По словам СБУ, он входит в "медийный пул Путина".

Также в недавних выступлениях по кремлевскому телевидению он призвал к полному захвату четырех областей на юге и востоке Украины. Правоохранители сообщили ему о подозрении. В частности, по статьям о геноциде и пропаганде войны.

"Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее СБУ объявили о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобистину, публично поддерживающему войну против Украины. В 2022 году актер выступал на красной площади в Москве, когда россияне праздновали фейковое присоединение временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.