Воздушные силы раскрыли, каким оружием РФ атаковала Украину
Российская армия в ночь до 1 апреля не запускала по территории Украины "шахедами", но нанесла удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
"Около 21:00 понедельника, 31 марта, враг нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из самолетов тактической авиации на Запорожском направлении", – отмечается в сообщении.
Обе ракеты сбили Силы противовоздушной обороны.
Напомним, Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.
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