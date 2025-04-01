06:33  01 апреля
В горах на Закарпатье нашли двух заблудившихся туристов
05:36  01 апреля
На Тернопольщине немецкая овчарка напала на 11-летнего ребенка: девочка в больнице
04:40  01 апреля
Российский актер фильма "Анора" попал в "Миротворец"
UA | RU
UA | RU
01 апреля 2025, 09:33

Россия обстреляла Сумщину 63 раза: ранен

01 апреля 2025, 09:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью и утром россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.

Отмечается, что обстрелам подверглись 6 общин.

Так, Юнаковскую общину враг обстрелял из минометов (10 взрывов), артиллерии (10 взрывов), СПГ (6 взрывов), применил FPV-дрон (1 взрыв) и нанес удары с помощью авиабомб КАБ (19 взрывов).

Кроме того, сбросил ВОГ с беспилотников (411 взрывов). В результате этих атак ранен гражданский.

В Шалыгинской общине: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская община: враг совершил артиллерийский обстрел (5 взрывов). Эсманьская община: противник сбросил одну мину на территорию общины.

В Краснопольской общине зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и авиационные удары КАБ (23 взрыва). В результате одного из ударов произошло возгорание дома культуры.

Миропольскую общину враг атаковал территорию общины с помощью авиабомб КАБ (6 взрывов).

Напомним, Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ взрыв обстрелы Сумская область БПЛА авиабомба
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
В Кривом Роге парень подорвал гранату посреди улицы
01 апреля 2025, 09:36
В Генштабе рассказали о новых потерях России
01 апреля 2025, 09:21
В Украине из оккупации удалось спасти еще одного юношу
01 апреля 2025, 09:15
Неожиданная пауза: Россия не атаковала Украину дронами этой ночью
01 апреля 2025, 08:57
Атака на Днепр 28 марта: количество погибших выросло
01 апреля 2025, 08:39
Россияне атаковали Никополь дронами и обстреляли из артиллерии
01 апреля 2025, 08:30
В Киеве появится новый наземный переход через Крещатик
01 апреля 2025, 08:19
В Херсонской области из-за обстрелов РФ ранены шесть человек
01 апреля 2025, 08:12
Россияне ударили более 220 раз по Запорожской области: есть жертвы
01 апреля 2025, 07:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Все блоги »