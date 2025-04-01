Россия обстреляла Сумщину 63 раза: ранен
Ночью и утром россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов
Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.
Отмечается, что обстрелам подверглись 6 общин.
Так, Юнаковскую общину враг обстрелял из минометов (10 взрывов), артиллерии (10 взрывов), СПГ (6 взрывов), применил FPV-дрон (1 взрыв) и нанес удары с помощью авиабомб КАБ (19 взрывов).
Кроме того, сбросил ВОГ с беспилотников (411 взрывов). В результате этих атак ранен гражданский.
В Шалыгинской общине: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
Великописаревская община: враг совершил артиллерийский обстрел (5 взрывов). Эсманьская община: противник сбросил одну мину на территорию общины.
В Краснопольской общине зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и авиационные удары КАБ (23 взрыва). В результате одного из ударов произошло возгорание дома культуры.
Миропольскую общину враг атаковал территорию общины с помощью авиабомб КАБ (6 взрывов).
Напомним, Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.