Россия обстреляла Сумщину 63 раза: ранен

иллюстративное фото: Сумская ОВА

Ночью и утром россияне совершили 63 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 89 взрывов

Об этом сообщили в Сумской ОВД, передает RegioNews.

Отмечается, что обстрелам подверглись 6 общин.

Так, Юнаковскую общину враг обстрелял из минометов (10 взрывов), артиллерии (10 взрывов), СПГ (6 взрывов), применил FPV-дрон (1 взрыв) и нанес удары с помощью авиабомб КАБ (19 взрывов).

Кроме того, сбросил ВОГ с беспилотников (411 взрывов). В результате этих атак ранен гражданский.

В Шалыгинской общине: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).

Великописаревская община: враг совершил артиллерийский обстрел (5 взрывов). Эсманьская община: противник сбросил одну мину на территорию общины.

В Краснопольской общине зафиксированы обстрелы из минометов (3 взрыва) и авиационные удары КАБ (23 взрыва). В результате одного из ударов произошло возгорание дома культуры.

Миропольскую общину враг атаковал территорию общины с помощью авиабомб КАБ (6 взрывов).

Напомним, Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин подписал указ о весеннем призыве россиян в период с 1 апреля по 15 июля. В армию призовут 160 граждан РФ.